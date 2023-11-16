Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Projeleriyle Verimliliği Artırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek projeleriyle ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvanda verimliliğin artırılmasına ve ihtiyaç duyulan ekipmanların karşılanmasına katkı sağlıyor. Bakanlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için çeşitli projeler yürütüyor ve bu projeler kapsamında yapılan yatırımlara yüzde 50 hibe veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek projeleriyle ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvanda verimliliğin artırılmasına ve ihtiyaç duyulan ekipmanların karşılanmasına katkı sağlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında çok sayıda proje yürütüyor.

2016'da başlatılan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi ile damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlandı.

Bu kapsamda inşaat yatırımı, hayvan alımıyla makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe veriliyor. Uygulamaya konulan 26 projenin hibe talebi toplamı 46 milyon lira olarak hesaplandı. Damızlık alımı, ahır inşaatı ve makine ekipman için toplam 45 milyon lira hibe desteği ödendi.

Ayrıca 2022'de destek kapsamında düve merkezlerinden damızlık düve alan yetiştiricilere de yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Manda yetiştiriciliğine destek

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi de 2017'de 7 ilde (Bitlis, Muş, Samsun, Tokat, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya) uygulamaya konuldu. Proje kapsamında ahır yapımı ve damızlık manda düvesi alımına yüzde 50 hibe uygulanıyor. Projeyle yaklaşık 4,2 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Geçen yıl manda merkezlerinden damızlık manda alan yetiştiricilere yüzde 50 hibe desteği verildi.

"Koç" gibi destek projesi

Damızlık Koç-Teke Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi de 2017'de 6 ilde (Bingöl, Elazığ, Eskişehir, Konya, Manisa, Tokat) uygulanmaya başlandı. Söz konusu illerde damızlık koç-teke üretim merkezleri kuruldu. Kurulumu tamamlanan ve bu işletmelerden temin edilen koç-teke için bugüne kadar proje kapsamında 5 bin 908 baş koç, 118 baş teke olmak üzere toplam 6 bin 16 baş hayvan için yaklaşık 10 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Ankara keçisi yetiştiriciliğine destek

Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi de tiftik üretimi ve kalitesini artırmak amacıyla 2020'de devreye alındı. Proje çerçevesinde 2020-2022 yıllarında 359 tiftik keçisi yetiştiricisine 1243 baş damızlık teke dağıtıldı. 2020'de 35, 2021'de 44, 2022'de 57 elektrikli kırkım makinası alınarak yetiştiricilerin kullanımına sunuldu. Geçen yıl yetiştiricilere 245 baş damızlık teke, 136 seyyar kırkım makinası ile 9 seyyar ektoparaziter yıkama havuzu verildi.