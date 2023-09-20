Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık İşletmelerine 11 Milyon Lira Hibe Desteği Sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla yöresel projelere 2023 yılı başından itibaren 11 milyon liradan fazla hibe desteği sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla yöresel projeler için 2023 yılı başından itibaren şimdiye kadar 11 milyon liradan fazla hibe desteği sağladı.

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu çerçevede 2023 yılı için şu ana kadar Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon, Hakkari illerinden 13 yöresel proje değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 liralık hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

"Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem veriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden biri olduğunu belirtti.

Bu çerçevede daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerinin altını çizen Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerini dile getirerek, kırsalın kalkındırılması ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem verdiklerini ve aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yumaklı, "İl tarım ve orman müdürlüklerimiz vasıtasıyla gelen yöresel projeleri değerlendirmeye ve yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA