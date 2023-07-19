Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan Ballı Barajı'nda çalışmalarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Ballı Barajı'nda yapılan çalışmaları hızla ilerletiyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımı için modern sulama imkanı sağlanacak ve çiftçilerin geliri artacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

"2025 'te su tutacak"

Erzincan Ballı Barajında çalışmalar devam ediyor. Gövde dolgu imalatlarının devam ettiği projede yüzde 40 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Barajda, 2025' te su tutmayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzincan Ballı Barajında şu anda gövde dolgusu ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatta kaya ocağı ulaşım yolu, kret ulaşım yolu ve memba batardosu imalatlarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli imalatlarını da bitirdik. 1 Milyon 350 Bin m3'lük gövde dolgusunun ise 320 Bin m3'lük kısmını (%24) tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2025 yılında projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Erzincanlı üreticilere yılda 58 milyon lira ek gelir

11 bin 570 dekar araziye sulama suyu verecek olan Ballı Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak olan yöre çiftçisinin 11 bin 570 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacaktır. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekebilecek. Kazançları artacak. Erzincanlı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 58 Milyon TL daha fazla kazanacak" dedi.

"9.95 Milyon m3 su depolayacak"

Temelden yüksekliği 93,50 metre olan Erzincan Ballı Barajında; gövdesi Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde projelendirilmiştir. 9,95 milyon m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 11 bin 570 dekar araziye sulama suyu temin edecek. - ERZİNCAN