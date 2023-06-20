Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası ile İklim Akıllı Tarımsal Büyüme Projesi'ni açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Projenin amacı, iklim krizi ve yoğun yağışların olumsuz etkileriyle mücadele etmek ve tarımsal veri altyapısını güçlendirmek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası'yla ortaklaşa yürüttüğü "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" açılışını yaptı. Projenin açılışında iklim krizi ve son dönemde yoğun yağış miktarının olumsuz etkileri üzerinde duruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir yılda, bir ayda düşen yağış miktarı hatta bir günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yıllık ortalamaların bile üzerine geçmiş durumda" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Dünya Bankası desteğiyle yürüttüğü "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi"nin (TUCSAP) açılışı, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Gıda ve Kontrol ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri tarafından yönetilen proje 341 milyon 270 bin dolar bütçeye sahip bulunuyor.

Projenin 4 ana bileşeni, "Tarımsal veri altyapısının güçlendirmesi, Hayvan Sağlığı Enstitüleri'nin kapasitesinin artırılması. Kaynak verimliliği ve iklim direncine yönelik yatırımlar. Proje yönetimi, izleme ve değerlendirme" halkla ilişkiler, tanıtım ve iletişim çalışmaları bu başlık altında yürütülecek.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de projenin açılışına katıldı. "Bu tür projelerin özellikle ülkemizin ve de sektörümüzün piarı adına önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Burada esas olan Dünya Bankası'nın sağlamış olduğu maddi destek değil, ülkeler arası ilişkiler, uluslararası ilişkilerle ülkemizin ilişkileri son derece önemli hususlardır" diyen Kirişci, iklim kriziyle ilgili de "Bir günde 231 kilogramdır bu tabii ki yıllık yağış miktarını artırıyor gibi görünse de bunun oluşturduğu çok büyük riskler var" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şunları söyledi:

"Bugünkü projenin adı çok önemli. Çünkü son dönemde tarımla alakalı ekosistemde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle iklim değişiklikleri bizim etki edebileceğimiz alanların çok ötesine geçti. Bir yılda, bir ayda düşen yağış miktarı hatta bir günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yıllık ortalamaların bile üzerine geçmiş durumda. Bazı yerlerde bunun faydadan çok zarar getirdiğini söylemekten, daha doğrusu altını çizmek istiyorum."