Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık düve yetiştirme merkezlerine hibe ödemesi yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcılara 45 milyon TL hibe ödemesi yaparken, yerli hayvan alan üreticilere de 35 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcılara 45 milyon lira TL hibe ödemesi ile bu merkezlerden yerli hayvan alan üreticilere 35 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), 2016 yılında çıkarılan yürürlüğe konulan 'Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar' kapsamında, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağladı. 26 ilde oluşturulan bu merkezlerde işletmelere ahır yapımı, makine ve hayvan alımına yönelik destekler verildi. Bu kapsamda yatırımcı ve üreticilere toplam 45 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. HAYGEM, damızlık düve yetiştirme merkezlerinden yerli hayvan alınması durumunda üreticilere yüzde 50, bakanlığın izin verdiği hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi durumunda da yüzde 40 hibe desteği sağlıyor. Uygulamanın başladığı 2017 yılından bu yana üreticilere toplam 35 milyon TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirildi.

'VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile hayvancılığın daha da geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Özellikle aile işletmelerinin ihtiyacı olan damızlık materyallerin yurt içinden sağlanması amacıyla bakanlığın yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezlerinin önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, yetiştiricilerin hayvanlarını bu merkezlerden temin etmeleri durumunda da yine yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını dile getirdi. Yumaklı, yetiştiricilerin her daim yanında olduklarını vurgulayarak, "Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla yüzde 50 hibe desteğimizle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezleri için 45 milyon liralık kaynak aktardık. Aynı zamanda bu merkezlerden hayvan temin eden yetiştiricilerimize yüzde 50, Bakanlığımızca izin verilen hastalıktan ari işletmelerden temin eden yetiştiricilerimize de yüzde 40 destek sağlayarak 35 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda hibe desteği tutarımız toplamda 80 milyon TL'yi buldu" dedi.