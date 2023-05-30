Tarım ve Orman Bakanlığı: Bu yıl da güzel ve bereketli bir hasat bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, bu yıl güzel ve bereketli bir hasadın gerçekleşeceğini belirterek, tüm zamanların yeni bir rekorunu egale etmek istediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, bu yıl güzel ve bereketli bir hasadın gerçekleşeceğini belirterek, tüm zamanların yeni bir rekorunu egale etmek istediklerini söyledi.

Hasdemir, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) bir otelde düzenlediği, Tohumculuk Sektörü İstişare Toplantısı'nda, bitkisel üretimde geçen yıl rekor kırıldığını anımsattı.

2022'de tüm zamanların üretim rekorunun egale edildiğini belirten Hasdemir, 128,6 milyon tonluk bitkisel üretimle halkın gıda ihtiyacının karşılandığını hatırlattı.

"Başarılı bir üretim dönemi beklentisindeyiz"

Hasdemir, bu yıl da rekoltede de iyiye yönelik işaretlerin olduğunu belirterek, "Hamdolsun bu sene de güzel ve bereketli bir hasadın bizi beklediğini görüyoruz. İnşallah bu hasadı hayırlısıyla yapıp depolarımıza koyup tüm zamanların yeni bir rekorunu egale etmek istiyoruz. Başarılı bir üretim dönemi beklentisindeyiz. Tüm bunların arkasında da çiftçimizin ihtiyaç duyduğu en önemli gelirinin kaliteli tohumu üreten bir sektörün olduğunu da vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Tohum sektörünün önemine işaret eden Hasdemir, "Çünkü üretimin başlangıcı, anahtar rolü olan sektörde buraya kolay gelmedik. Ortada bir başarı hikayesi var. Bununla gurur duyması gereken de bir tohumculuk sektörü var." dedi.

"Türk tohumculuğu çok net bir şekilde takip ediliyor"

TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer de Türkiye'de tohumculukta son yıllarda artan başarının dikkati çektiğini belirterek, "Türk tohumculuğu çok net bir şekilde takip ediliyor. Kısa sürede elde ettiğimiz başarılar bunlar. Onlar bizim kadar hızlı hareket edemiyor. Türk milleti olarak en büyük avantajımız, çok hızlı pozisyon alıyoruz. Günün şartlarına göre çok hızlı hareket edebiliyoruz." diye konuştu.

Sektörün geleceği ve sorunlarının konuşulduğu toplantı, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu'nun, "Konya'da Tohumculuk Sektörü" konulu sunumuyla son buldu.