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Tarım ve Orman Bakanlığı, besilik erkek sığır kesimine destek takvimini yayımladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, besilik erkek sığır kesimine destek takvimini yayımladı. Bu destek, yerli besi üretiminin artmasına katkı sağlayacak.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığınca, besilik erkek sığır kesiminin desteklemesine ilişkin takvimin yayımlandığını belirterek, "Bu destek, yerli besi üretiminin artmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Tunç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bakanlığın Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilerin desteklendiğini anımsattı.

Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için hayvan başına 500 lira destek ödeneceğine işaret eden Tunç, "Besilik erkek sığır kesiminin desteklemesine ilişkin takvim yayımlandı. Destekleme, geçen yıl yapılan ve şartları karşılayan tüm kesimleri kapsayacak. Bu destek, yerli besi üretiminin artmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Tunç, Bakanlık tarafından sektöre verilen desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Yerli üretimin desteklenmesi, hayvancılığımızın daha ileriye gitmesi için çok önemli. Yerli üretime ve üreticilerimize bu tür desteklerle katkı verilmesi lazım, bu tür destekler arttıkça ithalata gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

"Destek sayesinde kayıt dışılık azalacak"

Desteğin küçük işletmelere yönelik olduğuna dikkati çeken Tunç, Türkiye'de hayvancılık sektörünün geleceğinin küçük işletmelere bağlı olduğunu söyledi.

Tunç, hayvan kesimlerinin bazı yerlerde kayıtsız yapıldığını bildirerek, destek sayesinde kesime giden hayvanların kayıt altına alınmış olacağını ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulacağını aktardı.

Destek miktarının geçen yıla göre düzenlendiğini ve güncel koşullara göre düzenlenmesini gerektiğini belirten Tunç, destekten faydalanmak için 12 Temmuz'a kadar başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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