Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden 'Kırmızı Liste' Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından denizlerde ve iç sulardaki balıkların korunması amacıyla 'kırmızı liste' projesi başlatıldı. Proje kapsamında balık türlerinin nesillerinin tehdit altında olup olmadığı belirlenerek, koruma tedbirleri geliştirilecek. Ayrıca, istilacı balık türleri için de liste oluşturulacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, denizlerde ve iç sulardaki balıkların korunması amacıyla 'kırmızı liste' projesi başlatıldı. Çalışma kapsamında tüm balık türlerinin nesillerinin tehdit veya tehlike altında olup olmadığı belirlenerek, buna göre liste oluşturulacak. Popülasyonu azalan tehdit altındaki balık türleri kırmızı listeye alınacak ve koruma tedbirleri geliştirilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin zengin sucul biyoçeşitliliğinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında denizlerde ve iç sulardaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili çalışma yapılacak. Balıkların ülkedeki dağılımları, nesillerinin devamı ile ilgili tehdit veya tehlike altında olup olmadıkları belirlenecek, ayrıca türlerin biyoçeşitliliği üzerindeki baskılar ele alınacak.