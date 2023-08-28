Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi. Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım" denildi. (DHA)