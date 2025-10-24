Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek ve yazılı sınav 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 15 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet üzerinden " Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, 29 Kasım'da yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 8 kadroya uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere de 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuruların, 27 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
