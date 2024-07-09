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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerli buğday çeşitlerinin hasadına katıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin hasadına katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin hasadına katıldı.

Bakan Yumaklı, TAGEM'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tarla Bitkileri Üretme Çiftliği'ndeki hasat programına katıldı. Çiftlikte, ıslah çalışmaları uzun yıllar süren "Selami Bey" ve "Ayten Abla" ekmeklik buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

"Verimliliğin en önemli unsurlarından bir tanesi Ar-Ge"

Hasadın ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimde verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık, sektöre yatırım, konusunda bu beş başlıkta tarımsal üretim vizyonumuzu belirlediğimizi bir kez daha ifade edelim. Verimliliğin en önemli unsurlarından birisi de Ar-Ge çalışmaları" ifadesini kullandı.

"Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri"

TAGEM tarafından Türkiye'de üretilen ve kullanılan tohumların ıslahıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı, uyumlu, toleranslı iki tohumumuzun hasadı sebebiyle burada birlikteyiz. Tarla Bitkileri Enstitümüzün araştırma geliştirme çalışmalarının yansıması ve sonuç alabilme amacıyla yapmış olduğu ekimin hasadındayız. Bu enstitümüz çok köklü bir enstitü. 1926 yılında kuruldu. 150 tarla bitkisi çeşidi geliştirdi. Bunlardan 104'ü milli çeşit listesinde" diye konuştu.

"Sertifikalı tohumun yarısı çiftçimizin hizmetine sunuldu"

Türkiye'nin yerli tohumların ıslahı konusunda önemli aşamalar kaydettiğini ifade eden Yumaklı, "Tohumculuğun geneli için bunu söylüyoruz ama yerli ve milli tohum geliştirme konusunda çok ciddi aşamalar. Türkiye'deki sertifikalı tohumun yarısı TAGEM'in çalışmalarıyla çiftçimizin hizmetine sunulmuş oldu" dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çalışmalar yapılıyor

Kamu ve özel sektörün yanı sıra üniversiteler ile yapılan iş birliğinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürülebilir hale getirdiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Akdeniz havzasındayız ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde hem kuraklığın hem de diğer iklimsel etkenlerin tarımsal üretimi etkilememesi adına bu alanda yapılan çalışmalar var" şeklinde konuştu.

"Tohumlardan kuru şartlarda 500, sulu şartlarda 725'e kilograma kadar verim alınabiliyor"

"Selami Bey" tohumunun özelliklerini anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu çeşit kuru şartlarda 450 ila 500 kilogram arasında, sulu şartlarda ise 600 ila 725 kilogram arasında verim verebilen çok önemli bir tohum. Yine aynı şekilde buna benzer bir tohum çeşidi de "Ayten Abla" Netice itibariyle ıslah çalışmalarının çok uzun süren, sabır isteyen her seferinde bir adım daha ileriye gidebilmek için cesaret isteyen bir yönü var."

"Selami Bey"in 14 yıl "Ayten Hanım" buğday çeşidinin ıslahının ise 6 yıllık bir sürece tekabül ettiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"İkisinin arasındaki fark bu kullanılan yöntemlerin her seferinde gelişmesi, modern ıslah yöntemlerinin ıslah çalışmalarına katılması sebebiyle. Bu alanda ülkemizde gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz var. Genç kardeşlerimiz var. Islahçı arkadaşlarımız var. Bütün amaçları Türkiye'deki tarımsal üretimin her türlü şartları göz önüne alarak hiç kesintisiz bir şekilde daha verimli ürünlerle, daha kaliteli ürünlerle yapılabilmesini sağlamak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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