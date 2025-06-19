Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'yakMA' Kitabını Tanıttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "yakMA" adlı eserin, orman yangınlarına karşı bilinç ve duyarlılığı artırmak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Eserle, habercilerin ve orman çalışanlarımızın gözünden yangınlara bakmışlar, bir perspektif oluşturmuşlar, dolayısıyla bu kitabın mutlaka ama mutlaka okunması gerekiyor." dedi.

Yumaklı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen, habercilerin ve orman çalışanlarının kaleminden Türkiye'deki orman yangınlarını anlatan "yakMA" kitabı yazarlarına teşekkür plaket töreni ve kitap tanıtımına katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yumaklı, ormanların gölgesinin, gövdesinden çok daha değerli olduğu günlerden geçtiklerini anlattı. Orman yangınlarının yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Yumaklı, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, çok önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, toplumda farkındalık oluşturarak, bu bilinci her yaştan vatandaşa ulaştırmaları gerektiğinin altını çizerek, "İşte bu noktada, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin çok kıymetli üyeleri bu görevi yerine getiriyorlar. Orman çalışanlarımızın ve habercilerimizin gözünden, bir kıvılcımdan daha büyük felaketleri ifade eden 'yakMA' adlı eser, bu bilinci ve duyarlılığı artırmak için önemli bir adım. Bu eserin, orman yangınlarıyla mücadelede, toplumumuzda güçlü bir farkındalık oluşturacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Gazeteciliğin özveri, cesaret, fedakarlık istediğini dile getiren Yumaklı, mesleğin günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak, İran Devlet Televizyonu'nu vurması, TRT Arapça muhabirlerinin habercilik faaliyetlerini engellemesi ve Anadolu Ajansı'nın hedef alınmasının kabul edilir olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımda, tarihin en büyük gazeteci cinayetlerinin işlenmesi, bu mesleğin ne kadar büyük riskler barındırdığını gözler önüne seriyor. Bu saldırılar, sadece bir medya kuruluşunu hedef almıyor, aynı zamanda basın özgürlüğüne, evrensel haber alma ve insanlığın bilgiye dönük kabul edilemez bir hakikattir. Türkiye, bölgemizde yaşanan ve hepimizi insanlık adına endişeye sevk eden kriz oluşturma çabalarının itidale kavuşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diplomasi trafiğini sürdürmektedir."

"yakMA adlı eser belge niteliğinde"

Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla, düşmanla mücadele eder gibi mücadele edildiğini anlatarak, küçük bir kıvılcımın nasıl büyük felaketlere dönüştüğünü tecrübe ettiklerini hatırlattı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 25 bin personel, 131 bine yakın gönüllü, 27 uçak, 105 helikopter ve 5 binin üzerinde arazöz ve iş makinesinin, 7 gün 24 saat ülkenin tamamını gözetleyen insansız hava araçları ile orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"'yakMA' adlı eserle, habercilerin ve orman çalışanlarımızın gözünden yangınlara bakmışlar, bir perspektif oluşturmuşlar, dolayısıyla bu kitabın mutlaka ama mutlaka okunması gerekiyor. Haberciler yangınların boyutlarını, etkisini kamuoyumuza duyururken, orman çalışanlarımızla da yan yana ve omuz omuza oluyorlar, bu kardeşlerimizin canlarını hiçe sayarak yeşil vatanımızı koruma mücadelelerini de kayıt altına alıyorlar. Bu eser, iki önemli görevin, tecrübenin bir araya getirilmesinden ortaya çıkmış bir belge niteliğinde. Bir kameraman kardeşimizin objektifinden, muhabirin ve orman çalışanının kaleminden, yangınların yıkıcı etkilerini ve kahramanlıkları etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Yeşil vatanımızı korumak için gösterdiğiniz bu özveri, bütün insanlarımızın yüreğinde hissettiği bir olgudur."

"Hedefimiz toprak kaybını önlemek"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ve her yıl 100 milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Erozyonla kaybolan toprak miktarını 113 milyon tona düşürdüklerini bildiren Karacabey, "İnşallah hedefimiz bunu sıfıra indirmek, toprağımızın kaybolmasını önlemek." dedi.

Karacabey, söz konusu kitap aracılığıyla gazetecilerin orman yangınları konusuna ilgi göstermelerinin, son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise eserin 6 aylık yoğun emeğin ürünü olduğuna işaret ederek, 51 gazeteci ve 43 orman çalışanı yazar ile kitapta onlarca hikayenin yazıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Yumaklı, aralarında Anadolu Ajansı muhabirlerinin de bulunduğu kitabın yazılmasında emeği geçenlere, teşekkür plaketi verdi.

Öte yandan Bakan Yumaklı'nın konuşması sırasında, salonda bebek ağlama sesleri de duyuldu. Konuşmasının sonunda Yumaklı, bebekleri kucağına alarak bir süre ilgilendi ve gazetecilere poz verdi.