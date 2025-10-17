Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze'nin, insanlık dramının en trajik sembolü olduğunu belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla dünyaya net bir mesajla açıklamıştır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze'nin, insanlık dramının en trajik sembolü olduğunu belirterek, " Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla dünyaya net bir mesajla açıklamıştır. O mesaj şudur ki 'Gıdaya erişim bir ayrıcalık değildir, en tabi insan hakkıdır.' Bunun bilinciyle Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlendi.

Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, forumun açılışında yaptığı konuşmada, bugün burada bir araya gelişlerinin yalnızca çevreye duyarlılığın değil, insanlığın ortak vicdanının bir yansıması olduğunu söyledi.

"Sıfır Atık, aslında yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma iradesidir." diyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüzde israf hiçbir zaman hoş görülmemiştir. Bu anlayışı biz bugün tarım politikalarımıza, eğitim projelerimize, gıda sanayimize ve su yönetimimize entegre ediyoruz. Tarladan sofraya kadar tüm zincirde kayıpları azaltan, döngüsel ekonomiyi destekleyen bir sistemi birlikte inşa ediyoruz. Bu süreçte özel sektörümüz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız aynı hedef için omuz omuza veriyor."

"Dünyanın neresinde açlıkla bir sınama varsa Türkiye orada olmuştur"

Yumaklı, hiçbir vizyonun toplumsal sahiplenme olmadan sürdürülebilir olamayacağını dile getirerek, "Bu çağda bir yandan yapay zeka üzerine konuşurken, 'bundan daha ötesi ne olacak?' diye merak ederken diğer tarafta açlıkla mücadele eden, susuzluk tehlikesi yaşayan insanlar, toplumlar... Bu trajedi ne yazık ki bir film değil, gerçek hayatın kendisi." ifadesini kullandı.

Gazze'nin, insanlık dramının en trajik sembolü olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu vicdani sınavı Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla dünyaya net bir mesajla açıklamıştır. O mesaj şudur ki 'Gıdaya erişim bir ayrıcalık değildir, en tabi insan hakkıdır.' Bunun bilinciyle Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir açlıkla sınama varsa Türkiye orada olmuştur, olmaya da devam edecektir. Elbette bu resmin arkasında üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gitmesi gibi bir tezat yatıyor. Bu yalnızca gıdanın değil, toprağın, suyun, enerjinin ve emeğin de heba edilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, "Saygıdeğer Hanımefendi, bu resmin ülkemizdeki yansımasını değiştirmek ve dönüştürmek için zatıalinizin öncülüğünde 2 çalışma yürütüyoruz. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasıyla gıda israfına dikkati çekerken, Su Verimliliği Seferberliği ile de su kullanımında verimlilik odaklı adımlar atıyoruz. Seferberlik kapsamında bütün sektörlere yönelik su verimliliği rehberlerini hazırladık ve kendilerine ilettik. Uygulamasını takip ediyoruz. Tarımda modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Damla ve basınçlı sulama teknikleriyle dijital izleme sistemleriyle her damlanın hesabını tutmaya başlıyoruz." dedi.

Suyu merkeze alan Tarımsal Üretim Planlaması'nı da uygulamaya başladıklarını ifade eden Yumaklı, su odaklı olarak hangi alanda hangi ürününün ne kadar ve nasıl üretilmesi gerektiğini ortaya koyan bu programla, ürün desenleri planlayarak çiftçiyi buna göre teşvik ettiklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Muhterem Hanımefendi, gelecek nesillere güvenle bırakacağımız bir dünya için hazırlanan bu projeleri himayenize alıp bize güç verdiğiniz için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum. Bu harekette güçlü işbirliği içinde olduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza ve bakanlık çalışanlarına, Sıfır Atık Vakfı'mıza ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı'mıza, diğer tüm paydaşlara, çiftçilerimize, üreticilerimize, sanayicilerimize, gıdaya ve suya sahip çıkan bütün vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.