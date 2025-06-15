Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye 2024'te 32,6 Milyar Dolar İhracat Yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye 2024'te 32,6 Milyar Dolar İhracat Yapacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim rakamlarını açıkladı. 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık gıda ihracatı hedeflenirken, Türkiye'nin tarımsal üretim gücünün yeterli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında, tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu, dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu belirtti. 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık işlenmiş ve işlenmemiş gıda ve ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini vurgulayan Yumaklı, 186 ülkeye ihracat yapıldığını, 2 bin 218 çeşit ürün satıldığını anlattı. Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dünyada bütün ihtiyaçlarını kendisi üreten ülke olamaz. Ama kritik eşikte misiniz onun üzerinde misiniz önemli olan bu. Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bizim kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek; süt üretiminde dünyada 10'uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9'uncu küçükbaşta 5'inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10'uncu ve Avrupa'da birinciyiz. Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne kabiliyetine inançsızlığı var."

Yumaklı, 2022 yılında ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolarlar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin yaptığını söyledi. Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çünkü biz bu yıl geçtiğimiz kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız dedik. Ne üretici ne de tüketici açısından hem bulunurluluk hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Geçen yılın fiyatlarına göre ortalama yüzde 25 daha fazlası oldu. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu. Geçen yıla göre büyükbaşta aynı, küçükbaşta ise 200 binin üzerinde fazla kesilmiş oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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