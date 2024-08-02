Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tüketiciler Etiketi Okuyarak Peynirin Nasıl Yapıldığını Bilmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan peynir tebliği taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, tüketicilerin peynirin nasıl yapıldığını etiketi okuyarak öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan peynir tebliği taslağına ilişkin, "Burada isteğimiz odur ki tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında bunun direkt sütten yapılıp yapılmadığını, bu peynirin kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olup olmadığının farkına etiketi okuyarak varmış olsun ve bunu bilmiş olsun." dedi.

Denizli programı kapsamında Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, daha sonra Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne geçti.

Burada yetkililerden bilgi alan Yumaklı, testleri inceledi.

Bakan Yumaklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak üretimden sofraya kadar olan sürecin tamamında yer aldıklarını söyledi.

Bu süreçlerin içerisinde en önemli noktalardan birinin de gıda güvenliğiyle ilgili yapılanlar olduğunu kaydeden Yumaklı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde 44 laboratuvarın uluslararası akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de özellerle birlikte toplamda 148 laboratuvarın bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu laboratuvarların tamamı farklı hususlarda analizler yapıp sonuçlar oluşturuyorlar ve Türkiye'de üretilmiş olan ürünlerin ister yurt içi tüketimi olsun, ister yurt dışı ihracatla ilgili konuları olsun buralardaki zorunlulukları, yükümlülükleri yerine getiriyorlar. İçinde bulunduğumuz laboratuvarın konusuna giren peynirlerle ilgili bir tebliğ çalışmasını kurum görüşlerine açtık. Etiketleri itibarıyla yanıltıcı bir sonuca ulaştıracak olan, farklı peynir türlerinin eritilmesiyle birlikte sanki sütten yapılmış peynir ürünü oluşmuş gibi algı veren etiketlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattık. Burada isteğimiz odur ki tüketicilerimiz herhangi bir ürünü aldıklarında bunun direkt sütten yapılıp yapılmadığını, bu peynirin kırıntılardan ya da eritilme suretiyle oluşturulan bir peynir olup olmadığının farkına etiketi okuyarak varmış olsun. Kurum görüşleri geldikten sonra bu konuda da bir netlik oluşacak. Kurum görüşleri ve bizim de uygulamalarımız doğrultusunda peynir tebliğini vatandaşımızın gıda güvenilirliğini sağlamak adına yürürlüğe koymuş olacağız."

Yumaklı tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? 3 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 3 Ağustos terazi, kova, ikizler burcu burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi? Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title