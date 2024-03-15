Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sulama Projelerinin Önemini Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su olmazsa tarım olmaz, bunu hepimiz biliyoruz. Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesini bu yıl gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Sındırgı Ovası ve Balıkesir Ovası'nı da içine alacak yaklaşık 24 bin 700 hektarlık alanın sulandığı İkizcetepeler ve Çaygören Barajları sulamalarının kapalı sisteme alınmasıyla alakalı planlamalar da başladı." dedi.

Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün gayelerinin vatandaşın halini ahvalini bir adım daha öteye, iyiye götürmek olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesisleri sayan Bakan Yumaklı, "Hizmet dediğimiz şey budur işte. Vatandaşın hayat kalitesini artırmak için çalışmak budur. Hem Sındırgı'ya yakışmış hem de Balıkesir'e yakışmış. İnşallah ben zannediyorum ki bir sonraki gelişimizde çok daha farklı farklı eserlerle başkanımız bizleri buluşturmuş olacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaparsa AK Parti yapar, gerçek belediyecilik de AK Parti belediyeciliğidir. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söz verip de yapmadığı bir şey duydunuz mu? Dolayısıyla bizler de onun adına, sizlerle beraber olup, sizlerin yine hayatını kolaylaştıracak, iyileştirecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz çünkü bu siyaset vizyoner bir siyasettir. Halka hizmet etmek üzerine kuruludur. Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Biz derdini çekmediğimiz türküyü yakmayız.' Dolayısıyla 7/24 bütün düşüncemizle fikrimiz de fikrimiz de budur. Şöyle diyoruz: Memleket işi gönül işidir. Bütün Türkiye'yi düşünecek olursak özellikle yollar, hastaneler, şehirlerin gelişmesi, daha büyük planda kapılarına gittiğimiz halde, parasını ödediğimiz halde verilmeyen uçaklardan bugün bunların hepsini kendimiz yapacak, kendimiz yapar ve bütün dünyada 'Türkler artık, Türkiye artık bazı şeyleri değiştirdi', 'Özellikle 5'inci nesil savaş uçağından sonra bu denklemi değiştirdi' başlıklarını attırır hale geldik hamdolsun."

"Özellikle sulama projeleri bizim birinci önceliğimiz oldu"

Tarımın önemine işaret eden Yumaklı, Balıkesir ve Sındırgı gibi tarımsal yönü son derece güçlü şehirlerin, güçlü Türkiye'nin temel taşlarını döşemeye devam ettiğini vurguladı.

Çalışanlara, üretenlere teşekkür eden Yumaklı, "Son 21 yıldaki Balıkesir ilimize yapılan tarımsal destek miktarı 74,2 milyar lira. Bu konuda tarla ürünlerindeki artışın yaklaşık 5 kat arttığını, hayvansal üretimin yüzde 123, küçükbaş sayısının yüzde 58, büyükbaş sayısının yüzde 123 ve kanatlı sayısının da yüzde 83 arttığını söylemem lazım. Yeter mi? Yetmez çünkü Balıkesir'in çok daha iyi bir potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

İlçedeki Sindel Göleti Projesi'ne değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"31 metre yüksekliğinde olacak. Yaklaşık 1 milyon metreküp su tutacak. Aslında bu bir gölet değil, küçük çaplı bir baraj. Elbette bunlarla alakalı, sulamayla ilgili... Su olmazsa tarım olmaz, bunu hepimiz biliyoruz. Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesini bu yıl gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Sındırgı Ovası ve Balıkesir Ovası'nı da içine alacak yaklaşık 24 bin 700 hektarlık alanın sulandığı İkizcetepeler ve Çaygören Barajları sulamalarının kapalı sisteme alınmasıyla alakalı planlamalar da başladı. Bundan sonraki dönem için zaten sizler de bunu fark edeceksiniz özellikle sulama projeleri bizim birinci önceliğimiz oldu. Bundan sonraki dönemde de yine Balıkesir'de özellikle kapalı devre sulama sistemleriyle alakalı çalışmalarımıza hız vereceğiz inşallah. Biz özellikle bu bahsettiğim İkizcetepeler ve Çaygören Barajlarının kapalı devre sulama sistemine alınmasıyla beraber inşallah burada tarımsal üretimin çok daha farklı bir şekilde oluşacağını düşünüyoruz."

Bakan Yumaklı, il ve ilçe belediye başkanlarının, bakanlığının sorumluluk alanında oluşturacakları her projede yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç dua etti.

Kurdelenin kesilmesiyle sona eren programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.