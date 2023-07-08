Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Planlı Üretime Geçme Hedefinde Takvimin İşlemeye Başladığını Söyledi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçme hedefinde takvimin işlemeye başladığını söyledi. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçme hedefinde takvimin işlemeye başladığını söyledi.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi. Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, dünyada stratejik öneme sahip tarım sektörünün ülke için büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığını belirtti. Tarımın gıda üretimi, gıda arz güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, "Dünyanın en önemli gündemi haline gelen tarım sektörünün, hem planlanması hem de yönetimi için yeni bir yaklaşım gerekiyor. Bizler de hem sizlerle hem de ilgili paydaşlarımızla bunu sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıkladığı takvim çerçevesinde bölgelerde bir dizi toplantı gerçekleştirilecek. İlgili kamu kurumları, özel sektör, tarım sektöründe faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, dernekler ve üniversitelerin de görüşlerinin alınacağı toplantıların ardından Tarımsal Üretim Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hazır hale getirilmesi bekleniyor.