Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Pancar Bakım Avans Ödemelerini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 734,1 milyon liralık pancar bakım avans ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ödemenin detaylarını paylaştı ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.