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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Murat Kurum'a anahtarını vereceğiz'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük Kastamonulular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a anahtarlarını vereceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz bugün Murat Kurum'u misafir ettik. Ancak 31 Mart'ta şehrin emini olarak anahtarını vereceğiz. Ondan sonra biz misafir olacağız." dedi.

Yumaklı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük Kastamonulular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un kadim bir şehir olduğunu belirtti.

"( İstanbul ) Hepimizin iş, AŞ bulduğu, çocuklarımızın okuduğu, bizlere yurt olan yerdir. Yurt olan şehirdir." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

" İstanbul'da ikinci sırada nüfusu olan Kastamonuluların çok büyük bir görevi ve vebali var. Ben size Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle bir selamını ileteyim. Benim üzerimde kalmamış olsun. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle selamı var. Şimdi sözü sahibine bırakmak üzere en uçtan bu uca kadar bütün kardeşlerimden bir söz isteyeceğim. 31 Mart için, Murat Kurum için, Kastamonu için buradan bütün eşimizi, dostumuzu arıyoruz ve oradaki AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş da aynı şekilde gerçek belediyecilik konusunu, AK Parti'nin vizyonunu, misyonunu uygulamak üzere aynı şekilde eşimizi, dostumuzu arıyoruz. Biz bugün Murat Kurum'u misafir ettik. Ancak 31 Mart'ta şehrin emini olarak anahtarını vereceğiz. Ondan sonra biz misafir olacağız."

Etkinliğe, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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