Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kırsal kalkınma için 87 milyar liralık hibe desteği verdik

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkede tarımsal üretimin artırılması için önemli projeler yürüttüklerini belirterek, "Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik" dedi.

Bakan Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ile bakanlıkta bir araya geldi. Yumaklı, Tarım Orman Gençlik Konseyinin ilk kez geçen yıl toplandığını hatırlatarak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ikinci kez bir araya gelebildiklerini ve çalışmaların bundan sonra daha yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. Gençlerin enerjisini ve dinamizmini, stratejik bir sektör olan tarıma mutlaka yansıtmaları gerektiğini söyleyen Yumaklı, gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasıyla ilgili dünyada da benzer sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

'TOPYEKUN BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Ülkemizde tarımsal üretimi artırmak istiyoruz. Bu konuda topyekun bir seferberlik başlattık. Ulaşmak istediğimiz şey; sürdürülebilir bir tarımsal üretim, bunun verimli bir üretim metodolojisiyle yapılması, ürünlerimizin kaliteli olması, bütün bunların kayıtlılığının en üst düzeyde olması ve günün sonunda tarımsal üretim için yatırım yapılması" dedi. Kırsal kalkınmaya sağlanan desteklere de değinen Bakan Yumaklı, "Kırsal kalkınma başlığı altında 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik. Bunların tarımsal üretime, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü biliyoruz" diye konuştu. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin öneminin dünyada yaşanan son gelişmeler sonrası daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Tarım ve ormanın gelecek vizyonunu siz kıymetli kardeşlerimizle birlikte oluşturacağız. Tarımsal üretimin planlanması konusunun altyapısını bitirdik, ikincil mevzuatlar ile ilgili çalışmalar da büyük oranda tamamlandı. Bir daha ülkemizde tarımsal üretim planlamasıyla alakalı kimsenin şüphesinin olmayacağı ya da büyük oranda memnuniyetin sağlanacağı bir çalışma ortaya konuldu. Ülkemiz açısından son derece önemli olan özellikle tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık konuları ve alt başlıklarıyla alakalı yoğun bir çalışma gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. (DHA)