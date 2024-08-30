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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını duyurdu. 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlanacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını belirterek, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlayacak IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı yayımlandı. Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlamıştık. IPARD III 5'inci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, 'IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi' tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avro IPARD III hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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