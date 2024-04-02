YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD-II Programı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısının 379'a, hibe tutarının ise 1.2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının üretim ve üreticilere desteği devam ediyor. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. başvuru çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1.2 milyar TL'ye ulaşmış oldu" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title