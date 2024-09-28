Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da Narenciye Hasadının Sezonunu Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da Narenciye Hasadının Sezonunu Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye hasadının açılışını yaparak, bu yıl rekoltede bir miktar düşüş beklediklerini ancak tarımsal sanayiye yönelik yatırımların artırılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye hasadının sezon açılışını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yumaklı, Dörtyol ilçesinde narenciye hasadının açılış törenine katılarak sezonun açılışını yaptı.

Bakan Yumaklı, portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciye ürünlerinin bu yılda en önemli ürünler arasında yer aldığını belirterek, geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon ton narenciye hasadı gerçekleştiğini bu yıl ise mevsim şartlarından ötürü bir miktar rekoltede düşüş beklediklerini belirtti. Yumaklı, "Narenciye üretimi özellikle bu bölge için, bizim ihracatımız için büyük bir önemi var. Ürünlerin ekonomik olarak daha katma değerde satılabilmesinin önündeki en önemli unsur bu ürünleri toplayıp, paketleyip pazarlara gereken zamanda ve soğuk zincir halkası içerisinde ulaşmasını sağlamak. Ben inanıyorum ki bu yıl geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar yaşanmayacak. Bakanlık olarak bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıldan itibaren çeşitli çalıştaylar yaparak bazı tedbirler konusunda bazı kararlar aldık ve bunları uygulamaya koyuyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, "Bugün buradan ürünlerimiz temiz, taze ve kaliteli bir şekilde üretilerek başta Avrupa ve diğer ülkelere tüketicilerin raflarına ulaşıyor. Ancak, tarımsal sanayi kısmı da bizim için son derece önemli, dolayısıyla bu bölgede özellikle tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok farklı yatırımlarında yapılasını sağlayacağız inşallah. Bu konuda sayın valimiz ve milletvekillerimizle bir çalışma yürütüyoruz. Sezonun bütün üreticilerimize, Hatay halkına ve ülkemizin tarımsal ekonomisine, sanayisine çok büyük değerler katmasını diliyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dörtyol AK Parti İlçe Teşkilatının yeni merkezinin açılışına katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yerel Haberler Politika Dörtyol Ekonomi Güncel Tarım hatay

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });