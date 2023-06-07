Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla çalışarak üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağını belirtti. Yumaklı, gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacaklarını ve gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracaklarını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız. Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından, 'Tarım ve ormancılıkta süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla çalışacak, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız' mesajı ile yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetlerin tarımı daha da stratejik bir konuma getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Girdi maliyetlerini düşürecek, verimliliği artıracak, tarımı dijitalleştirecek, yönetimi sadeleştirecek, üretim ve üretici odaklı bir 'yüzyıl' başlıyor. Küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetler tarımı daha da stratejik bir konuma getirdi. Tarımsal üretim ve girdilerde ezberler bozuldu. Tarımsal dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Yeni dünyanın yeni üretim normallerini Türkiye Yüzyılı'nda bizler yazacağız. Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi Türkiye yazacak, fedakar ve cefakar Türk çiftçisi yazacak. Kazanan üreticimiz olacak. Kazanan güvenli ve makul fiyatla gıdaya erişen tüketicimiz olacak. Kazanan Türkiye ve Türkiye dostları olacak. Köklü geçmişimiz, 21 yıllık tecrübemiz ve ilk günkü heyecanımız ile yolumuza daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Değişimin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve işaret ettiği hedefler doğrultusunda ' Türkiye Yüzyılı Tarım ve Orman Vizyonu'muzu hayata geçirmeye başlıyoruz. Üretimin ilk aşamasından son tüketim kademesine kadar planladığımız yapısal adımları tek tek gerçekleştireceğiz. Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız. Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız. Bakanlık teşkilatımız çok çalışacak: ama en çok da bu dönüşümü gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Genç kardeşim, Türkiye Yüzyılı seninle başlasın."