Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı: "Giresun fındığı dünya markası oldu"

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden tescil alan Giresun tombul fındığının bir dünya markası haline geldiğini ifade ederek, katma değerli ürünler ile bunun değerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, beraberindeki Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ilgililerle Giresun Lisanslı Depoculuğu, Gıda Araştırma ve Test Analiz Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, ardından basına kapalı olarak Giresun Ticaret Borsası'nda Ziraat Odası Başkanı ve fındık işletmecileriyle toplantı yaptı. AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Elbette Giresun güzellileriyle, yeşiliyle, mavileriyle bir arada. Yaylalarıyla meşhur, zaman zaman gıpta edilen bir şehir. Özellikle fındığı Giresun'un ruhu olan bir ürün. Dolayısıyla geliştirmek, iyileştirmek, katma değerli bir ürün haline getirmek için hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Bakanlık olarak üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli fındık üreten şehirlerinden biri Giresun'dur. Tek başına ülke fındık üretiminin yüzde 12'sini üretmektedir. Yani Giresun'daki fındığın önemi o kadar büyüktür ki, çalışmalarla beraber dekar başına üretim üç katına kadar artmıştır. Velhasıl amaç Giresun'u marka bir şehir olarak geliştirerek yerini almasıdır" dedi.

"Giresun fındığı AB tesciliyle dünya markası oldu"

AK Parti iktidarı döneminde tarımsal alanda Giresun'un aldığı desteklerle ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, "2002 yılından bugüne tarımsal desteklemelerle ve yatırımlarla yine üretimde tartışılmaz bir başarı hikayesi yazdı Giresun. Cumhurbaşkanlığımız liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar Giresun'a sadece tarım ve orman alanında yatırımın toplam tutarı 15.6 milyar liradır. Bu destek ve yatırımlarla beraber hem bitkisel hem de hayvansal üretimde bütün parametreleri en üst seviyelere çıkmıştır. Aynı zamanda ihracat potansiyeli olan bir şehirdir Giresun. Tarımsal ihracatı 2022 yılında yılda 5 kat artarak 64 milyon dolardan 310 milyon dolara yükselmiştir. Bizler katma değerli ürünler üretmeye odaklanırsak bunu 3-4 katına çıkarmak içten bile değil. Bu ürünün bir numaralı üreticisi olarak hem Türkiye'nin hem dünyadaki gelişimden, hem de şehrin payını almasını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Mesela Giresun tombul fındığı Avrupa Birliği'nden tescil aldı ve bir dünya markası oldu. Ancak bu yine bir hammadde, bunu katma değerli ürünler içerisinde kullanarak değerini artırmalıyız" dedi.

"Cumhurbaşkanı hasat başlamadan fiyatı açıkladı"

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan fındık fiyatıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık fiyatı. Her zaman adet olduğu üzere fındık hasadı başlamadan Cumhurbaşkanımız tarafından fındık fiyatı açıklanmaktadır. Bu sezon da fındık hasat dönemi 12 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından hasat başlamadan Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanımız fındık konusunda üst düzey bir bilgiye sahip. Bütün detaylarıyla, dinamikleriyle fındığı çok iyi biliyor. Kendisine biz birkaç farklı opsiyonda önerilerimizi getirdiğimizde Cumhurbaşkanımız fındık üreticileri için en uygun olanını takdir ederek kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımız olarak da her daim üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bazı kesimlerce farklı farklı ifadelerle vatandaşımızın her zaman olduğu gibi kafası karıştırılmak isteniyor olsa da Cumhurbaşkanımız her yönüyle fındık fiyatıyla ilgilendi. Kendisine fındık üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, 'Fındık üreticilerimizin emeği, alın teri yerde kalmayacak' demişti. Nitekim yerde bırakmadı" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca bir orman şehri olan Giresun'da fındık üreticilerinin hasat sonrası çalı çırpı yakarak orman yangınlarına sebep olabilecek her türlü hareketlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, daha sonra partililerle yaptığı görüşmenin ardından Ordu-Giresun Havaalanı'ndan Ankara'ya hareket etti.