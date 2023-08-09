Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Fındık fiyatları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık fiyatlarına ilişkin, "Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimize. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 cent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Yumaklı, Perşembe ilçesinde bir üreticiye ait fındık bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, fındığın çok önemli bir ürün olduğunu belirterek, dünya fındık üretiminin yüzde 70'nin Türkiye'de yapıldığını, çok önemli, özellikli bir üründen bahsettiklerini söyledi.

Ordu'nun da bu üretimin içinde yüzde 32 gibi ciddi bir payının olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bizler ülke olarak özellikle son 21 yılda fındık üretimiyle alakalı çok ciddi mesafeler kaydettik. Sadece üretimi değil aynı zamanda bunun uluslararası pazarlara çıkması yolunda da çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün sadece üretimi değil aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var. Çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Fındık araştırma enstitüsü vasıtasıyla burada bazı AR-GE çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yumaklı, "110 AR-GE projesi tamamlandı ve bitti. 20'si de aynı şekilde devam ediyor. Bir de bu bizim için önemli, fındık genotipiyle ilgili depolama çalışmaları var. 460 fındık genotipi için muhafaza edilmeye devam ediliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası fındık fiyatlarını açıkladığını anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimize. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 cent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz."

Son 21 yıldır fındıkla ilgili verilen desteklere işaret eden Yumaklı, "Bunlardan iki tanesinden bahsedeyim, yaklaşık 11,2 milyar liralık bir destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici yüzde 50 makine ekipman desteği de yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta." ifadesini kullandı.

"Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız"

Bakan Yumaklı, fındık fiyatlarının açıklanması sonrası herkesin merak ettiği konunun alım şekilleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"21 Ağustos itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili kendi yerlerini, alım yerlerini açmış olacak. 28 Ağustos'tan itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Onu buradan açıkça ifade etmiş olayım. Birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu; özellikle alım yapılırken fındıkla alakalı nem problemi olmaması için biz üreticilerimizin kurutma hususunda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de ülke ekonomisi için yani bu ürünün kalite kaybına sebep olmasına izin vermememiz gerekir. Diğeri de fiyatla alakalı. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatıdır. Dolayısıyla biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Bu konuda da eğer çok acil bir durum yoksa, aceleyi gerektirecek bir şey yoksa üreticilerimizden bu fiyatın altında herhangi bir fiyattan ürünlerini satmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

Yumaklı, daha sonra bahçenin yanındaki bir evin harmanında üreticilerle bir araya geldi.