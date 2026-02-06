Haberler

Bakan Yumaklı'dan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde yaralarını sardığını vurguladı. Depremde hayatını kaybedenleri anarak, milletine bir daha böyle acılar yaşatılmaması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Türkiye olarak, tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek 'asrın birlikteliği'ni ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anan ve ailelerine başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, tüm zorluklarda olduğu gibi birbirimize kenetlenerek 'asrın birlikteliği'ni ortaya koyduk. Hüzünleri silen, yaraları saran, küllerinden yine yeniden doğan bir anlayışla şehirlerimizi hep beraber kalkındırıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin."

500

