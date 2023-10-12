Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Denizleri ve iç suları hayalet ağdan temizledik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini açıkladı. Yumaklı, çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Temiz bir dünya, sürdürülebilir gelecek, doğal yaşam ve su kaynaklarını korumak için bir olalım, çevremizi hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Denizlerimizi ve iç sularımızı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizledik. Bugüne kadar 166 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 1 milyon metrekare ağ, 40 bin sepet ve benzeri terk edilmiş av aracı, sulardan temizlendi. Yaklaşık 2,75 milyon sucul canlı, ağlara takılmaktan kurtuldu. Bu yıl 100 bin metrekare ağı daha, sulardan temizlemeyi hedefliyoruz."