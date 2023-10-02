Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimlerde 9 bin 745 denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik yapılan denetimlerde 5 günde 9 bin 745 denetim yapıldığını açıkladı. Denetimler sonucunda 22,4 ton su ürününe el konuldu ve 110 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde denetim; 110 kişiye ceza

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 25-29 Eylül tarihleri arasında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde toplam 9 bin 745 eş zamanlı ve çapraz denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını belirtti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, bu denetimlere ek olarak 25-29 Eylül tarihlerinde 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler kapsamında, 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında toplam 9 bin 745 denetim yapıldığını kaydetti. Yumaklı ayrıca, bu denetimler sırasında toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konulduğunu ve su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını söyledi.

'DENETİMLER YIL BOYU DEVAM EDECEK'

Denetimlerde vatandaşlardan su ürünlerinin avcılığı ve satışına ilişkin gelen şikayetleri de anlık olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Vatandaşlarımızın bol ve sağlıklı deniz ürünü tüketebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürürken sucul ekosistemimizin devamlılığını sağlamanın da gayreti içindeyiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek. Kuralına uygun avcılık yapan balıkçılarımız ile denetimlerde görev alan değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.