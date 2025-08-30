Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Zafer Bayramı Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde tarihi milli parkların önemine vurgu yaparak vatandaşları ziyaret etmeye davet etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özgürce nefes alınan ormanlarda ve korunan milli parklarda 30 Ağustos'un ruhu olduğunu bildirerek, "Zafer Bayramı'mızı kutlarken, bu anlamlı günde bütün vatandaşlarımızı tarihi milli parklarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ecdadı rahmet ve minnetle andığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu aziz mirası yaşatmaya ve yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün özgürce nefes aldığımız ormanlarımızda, yürüdüğümüz yollarda, koruduğumuz milli parklarımızda 30 Ağustos'un ruhu var. Zafer Bayramı'mızı kutlarken, bu anlamlı günde bütün vatandaşlarımızı tarihi milli parklarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

