Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Gazze İçin Anlamlı Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek 'Vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağını' belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' hakkında yaptığı paylaşımda, bu yürüyüşün insanlığın onuru olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağını belirterek, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
