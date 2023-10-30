Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemeleri kapsamında 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi yarın hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çay üreticilerine 1 milyar 763 milyon lira ödeme yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." - ANKARA