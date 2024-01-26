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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 9 milyar TL tarımsal destek ödemesini çiftçilere aktardı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 9 milyar TL tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yumaklı, 8 milyar 949 milyon 680 bin TL hububat-baklagil ve dane mısır desteği, 388 milyon 246 bin 720 TL yem bitkileri desteği, 17 milyon 47 bin 260 TL hayvan gen kaynakları desteği, 14 milyon 983 bin 605 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 2 milyon 700 bin TL düve alım desteği, 970 bin 505 TL sertifikalı tohum kullanım desteği, 459 bin 910 TL sertifikalı fidan üretim desteği olmak üzere toplam 9 milyar 374 milyon 88 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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