Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 56,2 Milyon TL Destekleme Ödemesi Bugün Yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi