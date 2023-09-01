Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 56,2 Milyon TL Destekleme Ödemesi Bugün Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.