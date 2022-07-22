"87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." (İHA) İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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