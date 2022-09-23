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Yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Ekonomi Haberleri

Yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

???????Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasında bulundu.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, çiğ sütte 1 milyar 127 milyon 164 bin 774 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım priminde 441 milyon 941 bin 204 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 89 milyon 524 bin 196 lira, et piyasası düzenlemesinde 17 milyon 280 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği'nde 5 milyon 129 bin 822 lira olarak belirlendi.

Çiğ süt desteği ödemesi, kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara bugün saat 18.00 itibarıyla, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4, 6 ve 8 olanlara ise 30 Eylül'de aynı saatten itibaren yapılacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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