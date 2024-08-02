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Tarım ve Orman Bakanı: Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı sanayi tesisleri tarafından süt üreticisinin gelirini azaltmaya yönelik faaliyetler yapıldığını belirterek, üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceklerini açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı sanayi tesisleri tarafından süt üreticisinin gelirini azaltmaya yönelik faaliyetler yapıldığını belirterek, "Üreticiyi korumak için günlük bin ton sütü piyasadan çekeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Ömer Coşkun'u ziyaret etti. Programı kapsamında Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 21,5 milyon tonluk süt üretimi olduğunu ve bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünü üretilmesiyle hem içerideki ihtiyacı karşılanmayı hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istiyoruz. Ülkemizde son 2-3 haftalık dönemde bazı sanayi tesislerinin özellikle geriye dönük faturalar düzenleyerek, üreticinin gelirini azaltma yönünde ya da fiyatları düşürme yönünde birtakım faaliyetlerde olduğunu tespit ettik. Ticaret Bakanlığımız ile bunları çok yakından takip ediyoruz. Üreticinin sütünü değerinde alarak bunun tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek, ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz. Özellikle rekabet koşullarına da uygun olmayan şekilde bir araya gelerek üreticinin elinden değerinin altında ürün almakla ilgili bazı oluşumların da olduğunu hem biz hem de Ticaret Bakanlığımız tespit etti. Ticaret Bakanlığımız bu konuyla ilgili araştırma ve incelemeye başlattı" şeklinde konuştu.

"Üreticiyi koruyacak önlemleri alıyoruz"

Süt üreticilerini korumak için gerekli tedbirlerin alındığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attık. Yaklaşık bin tonluk günlük sütü piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa, bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz. Bu adım, regülasyon amaçlıdır. Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan tekraren ikaz ediyorum, bu regülasyon amaçlı yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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