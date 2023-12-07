Tarım ve Orman Bakanı: Son 8 yılda 400 milyon liralık çoban istihdam desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigortalı çoban istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında başlattıkları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği'nden 2022 yılına kadar 63 bin dolayında işletme ile kişinin yararlandığını belirterek, son 8 yılda 400 milyon liraya yakın sürü yöneticisi desteği verdiklerini bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada kırsal alanda kısıtlı olan istihdam kaynaklarını geliştirmek, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla 2014 yılında Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği'nin hayata geçirildiğini hatırlattı. Bu destekle sürü yönetimi elemanı ihtiyacının giderilmesinde önemli gelişme kaydedildiğini ve atıl işgücünün değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, "Uygulama sayesinde çobanlarımız SGK çatısı altına alınmış, sosyal statü kazanmış, düzenlenen kurslarla mesleki bilgilendirme sayesinde sahada kuzu kayıplarının ve aşırı mera kullanımının engellenmesine katkı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, hayata geçirdikleri tedbirler sonucu son 21 yılda küçükbaşta hayvan sayısının yüzde 67'lik artışla 53,2 milyona ulaştığına dikkati çekerek şu bilgileri aktardı:

"Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteğiyle 2022 yılında 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip, sertifika sahibi çoban istihdamı yapan ve çobana ait SGK primlerini 5 ay süre ile ödeyen işletme/çobana yılda bir defa olmak üzere 2021 yılında 6 bin lira olan destek miktarı yüzde 100 artırılarak 2022 yılında 12 bin lira olarak ödendi. Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdam Desteği kapsamında 2022 yılında 9 bin 775 işletme sahibi/çoban bu destekten faydalandı. 2014-2022 yıllarında toplam 62 bin 805 işletme sahibine/çobana 392 milyon 973 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. 2023 yılında ise Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği kapsamında işletmede istihdam edilen çoban için 30 bin TL destekleme ödemesi yapılacak. Hayvansal üretimimizin mihenk taşı çobanlarımızı ve işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Çobanlara verilen eğitimler

Sürü yönetimi çerçevesinde düzenlenen çiftçi kurslarında sertifika alan çobanları istihdam eden işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlanıyor. Sürü yönetimi projesi ile 2013-2023 yılları arasında 2 bin 125 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi ve 49 bin 790 kişi sertifika aldı. Sürü yönetimi kursunda sürünün beslenmesi, merada yetişen bitkiler, sürü bakım işleri, hayvanların fiziksel özellikleri, süt sağım teknikleri, sütün muhafaza şekilleri, gebe hayvanların özellikleri, yeni doğan yavruların bakımı, çoban köpeği eğitimi bakımı, sürünün sağlığı, hayvan sağlığı ve hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, hayvan aşıları, ağız sütünün faydaları, damızlık hayvanın özellikleri, koç teke boğa katım dönemi, sürüyü yönlendirme, sürünün konaklaması ve sulanması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler verilerek, ölçme ve değerlendirme yapılıyor. - ANKARA