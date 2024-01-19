Tarım ve Orman Bakanı: Son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek sağlandı

Son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek sağladıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 yılında da 19,1 milyar lira sağlayacağız. Uygun oranlı krediler sayesinde yetiştiricilerimiz 114 milyar lira hayvancılık kredisi kullandı. TARSİM ile hayvancılıkta 16 milyar lira hasar tazminatı ödedik" dedi.

Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı' açılışına katılan Bakan İbrahim Yumaklı, geçen 10 yıllık süreçte yaşanan küresel iklim, pandemi, doğal afetler, savaşlar ve göçlerle 100 yıllık değişim yaşandığına dikkat çekerek, "Biz hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz. 'Yeni normal' dediğimiz tüm davranışlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Yeni normal hayvancılık sektörü için girdi maliyetlerinden lojistik sorunlara, işçi temininden pazarlamaya kadar her aşamayı etkileyecek. Dünyanın da bu süreçte yeni değişimlere gebe olduğunu ve bu durumun devam edeceğini, bu çalıştay süresince göz önüne almalıyız" dedi.

"2024 yılında da 19,1 milyar lira sağlayacağız"

Son 21 yılda hayvancılığın rekabet gücünü artırmak adına önemli destekler geliştirdiklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında da 19,1 milyar lira sağlayacağız. Yetiştiricimizin finansman ihtiyacını karşılamak için uygun oranlı krediler sayesinde yetiştiricilerimiz 114 milyar lira hayvancılık kredisi kullandı. TARSİM ile hayvancılıkta 16 milyar lira hasar tazminatı ödedik" ifadelerine yer verdi.

"Kaba yem ihtiyacını karşılama oranı yüzde 69'dan yüzde 92'ye yükseldi"

Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımları, Uzman Eller ve IPARD destekleri kapsamında 93 bin projeye 95 milyar lira hibe desteği sağladıklarına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Yetiştiricimizin ekonomik hayvancılık yapması için 2 bin 731 çayır-mera ıslah projesi düzenledik, 20 milyon dekar alanı ıslah ettik. Kaba yem ihtiyacını karşılama oranı yüzde 69'dan yüzde 92'ye yükseldi. Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi konusunu gündeme getirdik. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Tarımsal örgütlerimizin çoğunluğunun görevlerini yerine getirecek kapasiteye sahip olmadığını söylemem gerekiyor. 'Birinci Derece' olmaya hak kazanan örgütler, tarımsal desteklerden daha fazla yararlanacak ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak."

"2050 yılında nüfusumuzun 105 milyonu geçeceğini bilmemiz gerekiyor"

Tarımsal üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de güçlenmeyi hedeflediklerini belirten Yumaklı, "Yapmak istediğimiz, tarımsal üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de 85 milyondan fazla vatandaşımızın, 52 milyondan fazla turistin ve tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Üretimi artırıp, markalaşan ürünlerimizle ihracatı artırmak. Dünya artık farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı ve bu süreçten iyi çıkabilmek zorundayız. 2050 yılında nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25 artarak 105 milyonu geçeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu gerçekten hareketle, yeni normali de göz önüne alarak hayvancılık ve süt sektöründe politikalarımızı revize etmemiz gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can ve sektör temsilcileri katıldı. - ANTALYA