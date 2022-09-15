Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "1 Ekim itibariyle çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "1 Ekim itibariyle çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "1 Ekim itibariyle çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, '1 Ekim itibariyle çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. - Haberler

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