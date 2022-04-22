Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi