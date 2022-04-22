Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin... - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: '1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin...

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Haberler

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