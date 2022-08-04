Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecek. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecek." Ekonomi AA / Sevgi Ceren Gökkoyun Ekonomi Haberler

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