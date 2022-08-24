Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyada koloni ve bal üreticiliğinde Çin'den sonra 2 numarayız ama Türkiye gibi bir ülkeye her zaman birincilik yakışır, inşallah bir numara olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünyada koloni ve bal üreticiliğinde Çin'den sonra 2 numarayız ama Türkiye gibi bir ülkeye her zaman birincilik yakışır, inşallah bir numara olacağız." dedi.

Kirişci, İstanbul'da düzenlenen 47. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kongrenin arıcılık sektörünün en büyük ve en yüksek katılımlı uluslararası organizasyonu olduğuna işaret etti.

İstanbul'un dünyanın buluşma noktası olduğunu dile getiren Kirişci, etkinliğin ana konusu olan arı ve arıcılığın tüm dünya için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sektörün Türkiye için de önemine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Arı denildiğinde disiplinli çalışmak ve çalışmanın sonucu üretmek bu üretimi de iş birliği içinde gerçekleştirmek akla geliyor. Bizim azami özen göstermesi gereken hususlar, tam da arıların çalışma tarzı ve iş birliğinde yatmakta. Artık küresel ısınma, iklim değişikliği, önce pandemi, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmeler, bizim iş birliği yapmamızı, birlikte hareket etmemizi ve tek başımıza hareket yerine, ortak aklı üreterek bu çalışmaları yürütmemizi bize dikte etmekte. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna'nın sahip olduğu hububatın, ihtiyaç sahibi ülkelere çıkışı konusu gerçekten dünyayı çok gerdi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, bu güzel kent, tarafların bir araya gelmesi ile bu gerginliğe 'tahıl koridoru" adlı imkanı sundu.

Dünya bu gelişmeyle beraber bir nefes aldı. Temennimiz, arzumuz öncelikle iki komşu ülkenin bu çatışmaya, bu savaşa son vermesi ve yeniden iki ülke arasında barışın sağlanması, dünyanın da bu barış ortamında olumlu manada etkilenmesidir. Şayet bu savaş sürecek olursa, ki bunu temenni etmeyen bir ülke olarak başından beri bir ülkeyi diğerine tercih etmedik, 'Her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir.' dedik, bunlar arasında bir tercih yerine bu ülkelerin aralarındaki bozulan ilişkiyi düzeltmek için sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu çalışmaları bu zamana kadar yürüttük."

Bakan Kirişci, aklı selimin galip gelmesi, arının çalışmasının, disiplinin ve iş birliğinin tüm dünyaya örnek olması temennisinde bulundu.

İş birliği içerisinde hareket edilmesi halinde, bu dünyanın herkese yeteceği, dünyanın ürettikleri ile herkesin doyacağı yorumunda bulunan Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama bu, adil ve adaletli bir sistemden geçer. Böyle 'Ben yaptım oldu.' mantığıyla olmaz. Ondan dolayı tekrar iş birliğine vurgu yapmak istiyorum. Bizim arıcıyı korumadan, arıyı korumamız, çevreyi korumamız asla mümkün değil. Arıcılarla ilgili, ülkemizde de dünyada da yaşadıkları zorluklar olduğunu dikkate aldığımızda, bu zorlukların mutlak suretle giderilmesi ve arıcı kardeşlerimizin ihtiyaçlarının bu manada karşılanması esastır.

Hükümet olarak da bu konuda elimizden gelen tüm gayreti sergilemeye çalışıyoruz. Dünyada koloni ve bal üreticiliğinde Çin'den sonra 2 numarayız ama Türkiye gibi bir ülkeye her zaman birincilik yakışır, inşallah bir numara olacağız."