Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır, buna da bugünden itibaren başlayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır, buna da bugünden itibaren başlayacaktır." dedi.

Bakan Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4,5 ay boyunca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların tüm kesimler tarafından korunması gerektiğine işaret etti.

Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla denizleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli, balıkçılarımız da çok mahir maşallah. Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık. 30 Ağustos itibarıyla 2 bin 700 balıkçımıza 19 milyar TL tutarında kredi kullandırdık. Dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var.

Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor."

"2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerlemek"

Bakan Kirişci, sektörle gurur duyduğuna işaret ederek, balıkçılık sektörünün ihtiyacın üzerinde avcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını anımsatan Kirişci, "2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerlemek. Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesinde, balıkçılarımızın Akdeniz'de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve Mavi Vatan'ın her noktasında bayrağımızı dalgalandırmalarına imkan sağladık. Bu sayede, balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık yapabiliyor. Balıkçı kardeşlerim, yeter ki siz dünyaya açılmak isteyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2022 yılı sonunda yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız"

Kirişci, ekosistemi korumanın önemine dikkati çekerek, sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını korumak gerektiğini anlattı.

Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarıyla deniz ve iç sularını koruduklarını, araştırma gemileri ile incelediklerini bildiren Kirişci, bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güneydoğu Anadolu'da şabut balığı, Akdeniz'de orfoz, lahoz ve mercan, Ege'de çipura ve levrek, Karadeniz'de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde, balıklandırma miktarını 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği için koşullarımızı gözeten bir şekilde dünya standardı uygulamalarını yürütmekte kararlıyız."

"Enerjiyle ilgili kriz kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştı"

Balıkçıların taleplerine değinen Kirişci, şu bilgileri verdi:

"Biliyorum üretim adına canımızı en çok yakan bizim akaryakıt giderlerimiz. Akaryakıtla ilgili yine bizim dönemimizde başlayan uygulama sizleri tatmin etmiyor olabilir ama unutmayalım ki dünya çok büyük bir felaketin içinden geçti. Önce pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna Savaşı...Enerjiyle ilgili kriz kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştı ve buna bağlı olarak gıda krizi manşete taşındı. Dünya ülkeleri olarak çok dikkat etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum; her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da bugünden itibaren başlayacaktır."

Karadeniz, Ege ve Marmara'da su ürünleri av sezonu açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuşmasının ardından denize kalkan, levrek ve Mersin Balığı bırakarak, halka balık dağıttı.

Yeni inşa edilen balıkçı gemisinin açılış kurdelesini kesen Kirişci, balıkçı teknesi ile denize açılarak sezonun ilk balık avına eşlik etti.

Kirişci ve balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek tekneleriyle denize açılarak sezonun ilk siftahını yaptı. Teknede balıkçılarla denize ağ atıp ağ toplayan Kirişci, balıkçılarla sohbet ederek, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kirişci buradaki açıklamasında, "Burada büyük bir emek sarf ediliyor. Ben bakan olarak ilk defa böyle bir deneyim ve tecrübe edindim, emeklerine sağlık, aziz milletimize de afiyet olsun." dedi.

Sezonun ilk balığının tekneye çekilmesinin ardından Kirişci, balıkçılarla fotoğraf çektirdi.