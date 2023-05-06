Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Orta Ceyhan ve Menzelet Projeleri 1 Milyon Dekar Tarım Alanını Sulamaya Açacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orta Ceyhan ve Menzelet 2'nci Merhale Projeleri'nin tamamlanmasıyla birlikte 1 milyon dekar tarım alanının sulamaya açılarak 5.5 milyar TL değerinde net zirai gelir artışı sağlanacağını söyledi. Kategori: Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplam bedeli 23 milyar TL olan Orta Ceyhan ve Menzelet 2'nci Merhale Projeleri'nin tamamlanmasıyla birlikte 1 milyon dekar tarım alanının sulamaya açılarak 5.5 milyar TL değerinde net zirai gelir artışı sağlanacağını söyledi. Kirişci "Sulama projeleri bölgeye değer katacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te İslahiye İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinin ardından ilçede kurulan Kılavuzlu sulama hattının 4'üncü kısmında bulunan 2 adet hat kapama vanalarının inceledi. Bakan Kirişci'ye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül ve vatandaşlar eşlik etti.

Bakan Kirişci, açıklamasının ardından sulama sistemlerinde kullanılan boru hatları içerisinde incelemelerde bulunarak burada hatıra fotoğrafı çektirdi.