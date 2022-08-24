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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sektör üyeleriyle bir araya geldi

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ; gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerle İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda üyeler, Bakan Kirişci'ye sektörün sorun ve sıkıntılarını anlattı, bu sorunlarla ilgili dosyaları teslim etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, çok faydalı bir görüşme yaptıklarını, katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Tespitlerin ve sektöre ilişkin çözüm önerilerinin kendileri için kıymet ifade ettiğini kaydeden Kirişçi, "Bunların tamamını aldık, dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda, biz buradaki değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci İstanbul Ekonomi Haberler

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