Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çiftçilerle bir araya geldi - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çiftçilerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye'yi ziyaret eden vardı. Bugün pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı"

" Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var"

"1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var"

DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı'nın kapanış programına katıldı. Bakan Kirişçi, "Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var" dedi.

Dicle Üniversitesi Konferans Salonu'nda çiftçiler ve çalıştayın paydaşlarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, tarım sigortaları olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin onun içeriğine şu poliçede dahil edilsin, bu risk de burada yer alsın diye her geçen gün talep ettiğini ve taleplerin artığını söyledi. Kendilerinin bundan mutlu olduğunu belirten Bakan Kirişçi, "Biz, bundan mutlu oluyoruz. Medeni üreticiler dünyanın dört bir yanında hem bu tarım sigortasını takip etmişler; ama bunu uygulayabilen ve bunda başarı olabilen nadir ülkeler olmuş. O ülkelerin en tepesinde şu anda gelmiş durumdayız. Yaklaşık 11,5 milyar liralık böyle bir süreçte, 2006'da başladığı için söylüyorum bu 16 yıllık periyotta bu konuyla ilgili önemli destekler ve poliçeler içerisinde verilebilmiştir. Bir diğer konu bu ülke tohum ithal eden ve ithal tohumlarla üretimini yapan bir ülkeydi. Üreten ve tohum geliştirmek isteyen AR-GE yapan kardeşlerimizi akıl terlerini ödüllendiremiyorduk. Hatta bunların elinden alıyorduk. Bu çerçevede kendimize olan yeterliliğimiz yüzde 31'lerden yüzde 94'lere çıktı" dedi.

"Pandemi döneminde turist sayısı 52 milyona kadar çıktı"

Diğer kanunlardan bahsetmek istemediğini ama önemli bir konuna değinmek istediğini aktaran Bakan Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama önemli bir kanun, toprak koruma ve arazi kullanım kanunu. Bu kanun çıkana kadar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kayboldu. Bu kanun bütün çabalarımıza rağmen elbette sıfırlamadık ama bu işi en azında yavaşlattı. Önemli bir düzeyde aşağılara çektik. Su ürünleri alanında 20 yıllık sürede 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracını yapan bir ülke konumunda. 200 milyon dolarlık da ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye'yi ziyaret eden vardı. Bugün bu ülkede pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı. Dünya standartları bire birdir. Yani nüfusunuz ne kadar ise, o kadar turist alabilirsiniz. Ama Türkiye gibi turizm açısından bölgesel farklılıkların, kültürel zenginlikleriyle nedeniyle bu, 1'e, 1,5 olabileceği yönünde işin uzmanlarının verdiği bir rakamdır."

"Venezüella Tarım Bakanı ve daha sonrada Muduro'nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın"

Nüfusun 85 milyon ise, bunun 1,5 katı kadar yani 130 milyona kadar turist kafilesini ağırlayabiliriz demek olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağırlayacak durumumuz var. 2050 için ön gördüğümüzde nüfusumuzun 105 milyona çıkacağını söylüyor. Tıpkı 65'ten nasıl 85' geldiysek 20 yılda. Bir sonraki 30 yılda bir 20 milyon daha bunun üzerine konulabilir. 105 milyonu doyuracağız. Bu kez hesabı 105 milyon turiste göre değil, 160 milyon turiste göre. 160 milyon turist, 105 milyon nüfus, artı bu ülkeye bugün için 5 milyon bu ülkeye gelip güvenilir deyip sığınanlar var. Bu sığınanları da dikkate alarak ve refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşitlilikte artığını hesaplara katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Bu mera alanlarına çok ihtiyacımız var. Venezüella Tarım Bakanı ve daha sonrada Muduro'nun kendisi bizim ülkemizde üretim yapın. 100 kilo buğday üretin 70'ini alın kendiniz dışarı da değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeter. Eğer bu vizyona da şimdiden sahip olmazsak gelecek yıllarda biz su zengini bir ülke değiliz. Su konusunda orta hali bir ülkeyiz. Suyu bilinçli kullanmak, toprağı dikkatle işlemek, üretim faaliyetlerimiz de aynı şekilde şuurlu bir şekilde yürütmeliyiz."

Çalıştay, paydaşların konuşmalarıyla sona erdi. Daha sonra kurumlar tarafından hediyeler takdim edildi.

Programa, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin yanı sıra, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borası Başkanı Engin Yeşil, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, paydaş temsilcileri, akademisyenler, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.