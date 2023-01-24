Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Çiftçi evinde oturacak tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundan müdahil olacak'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda dijitalleşmenin önemine değinerek Adana'nın İmamoğlu ilçesinde örnek bir projeye başlanıldığını, üreticinin evinden tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundaki mobil uygulamadan müdahil olabileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Adana'nın bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi.

"Bu ülke üretiyor ürettikleri ile kimseye muhtaç olmuyor"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin 20 yıldır aldığı tedbirler ile 85 milyon vatandaşın ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Sığınmacılara karşı müşfik davranıyoruz. 52 milyon turiste ev sahipliği yaptık onları ağırladık. O da yetmedi 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yapan eli öpülesi üreticilerimiz. Bu ülke üretiyor ürettikleri ile kimseye muhtaç olmuyor" dedi.

"Adana Türkiye'nin su rezervinin yüzde 11'ini 2 nehirde barındırıyor"

Tarıma yeni bir sistem getireceklerini kaydeden Kirişci, "Biz mutlak suretle ekim, dikim öncesi izin alma mecburiyeti getireceğiz. Üreticiye 'su bu, iklim bu, ekosistemiyle burada üretmen gereken bu' diyeceğiz. İnat etti 'ben istediğimi üreteceğim' dedi. Tabii ki bunun cezası olacak tarımsal teşviklerden yararlandırmamak gibi uygulamalarımız olacak. Ama Türkiye netice itibariyle ihtiyacı olanları üretmek durumunda kalacak. İktidar olduğumuzda 2002 yılında kişi başına düşen arazi miktarı 4 dekardı bugün 2.8 dekar. 2050 yılında nüfusumuzun 110 milyon olacağı söyleniyor. O nüfusu da dikkate aldığınızda bizim ülkede kişi başına düşen arazi miktarı 1.7 dekar. Tarım bu topraklarda yapılacağına göre bizim bu toprakları korumamız gerektiğine göre artık dünya suyu konuşuyor. Biz su zengini değiliz. Her şehir Adana gibi şanslı değil. Adana Türkiye'nin su rezervinin yüzde 11'ini 2 nehirde barındırıyor. Tüm Türkiye'yi düşünmek zorundayız" diye konuştu.

"Çiftçimiz evinde oturacak tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundan müdahil olacak"

Tarımda dijitalleşmenin öneminden bahseden Kirişci, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde örnek bir projeye başlanıldığını belirterek, "Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda sulanan alan miktarları hepimizi çok mutlu edecek. ve teknoloji olarak da yapay zekayı kullanan bir teknoloji olacak. Çiftçimiz evinde oturacak tarlasındaki sulama sistemine elindeki cep telefonundaki mobil uygulamadan müdahil olacak. Gerekirse kendi kendine sulama sistemi yağmur var diye sulamayı kesiyor olacak. Bunlarında artık mümkün olduğu bir sistemi Adana bu konuda örnek olsun diye İmamoğlu'nda bu çalışmayı başlattık. İnşallah buna hız vereceğiz" dedi. - ADANA