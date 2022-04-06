Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak gibi ulvi bir amaçla kurulan, ülkemizde ve dünyada güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi