Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Üreticilerin Ürünlerinin Satışıyla İlgili Sorunlara Dikkat Çekti

SİNOP'ta denize Mersin Balığı salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin ürettikleri ürünlerin satışıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekerek, "Üretim yapıldığında, ürünlerin satılacağı bir pazarın oluşturulması gerekir. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek; artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, biri dizi program gerçekleştirmek üzere Sinop'a geldi. Sinop'ta Valiliği ziyaret eden Yumaklı, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda teşkilat mensupları ile buluştu. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin geleceği için suyu merkeze alan, hangi bölgede hangi ürün en iyi bir şekilde üretilir ve bunun hem oradaki üreticiye hem de memlekete katkısı ne olur çalışmasını başlattık" dedi.

'ÜRETİCİ VE ALICI ARASINDA TİP SÖZLEŞME İMZALANACAK'

Her alanda üreticileri desteklediklerini söyleyen Bakan Yumakli, "Bir üreticimiz bir şey ürettiği zaman onun satışıyla alakalı, eğer bir ortam yoksa onun üretimi tabiri caizse zayi oluyor. Biz istiyoruz ki bir ürün üretildiğinde onu alacak olanında hazır hale geleceği bir ortam oluşturalım. Bütün çabamız bu. Hem üretici kazansın hem de bunu satın alıp son tüketiciye ulaştıranlar kazansın. Sizin vasıtanızla Sinop'tan bütün Türkiye kamuoyuna bunu söylemiş olalım. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek; artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek. Onları imzaladığınızda bu sözleşmeler bizim bakanlığımızda muhafaza altına alınacak. Yarın bir gün bir sorununuz oldu siz bakanlığa diyeceksiniz ki kardeşim siz çözün bunu. Arabulucuk müessesesi getirdik davalarla, mahkemelerle uğraşmayacaksınız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra denize Mersin Balığı bırakmak için Sinop Limanı'na gitti. Tekneyle açılan Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri, nesli tükenmekte olan yaklaşık 11 bin adet Mersin Balığını Karadeniz'e bıraktı.